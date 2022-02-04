МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам 2021 года поднялась на 13,5% и составила 6,846 миллиарда датских крон (1 миллиард долларов), следует из финансовой отчетности компании. "Магнит" сообщил об увеличении прибыли в четвертом квартале 2021 года

Аналитики ожидали, что чистая прибыль за год составит 6,82 миллиарда крон. Прибыль на акцию составила 47,6 кроны (7,23 доллара) против 41,3 кроны (6,27 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg за год поднялась на 13,8% — до 66,634 миллиарда крон (10,1 миллиарда долларов) при прогнозе в 66,21 миллиарда крон. Органический рост выручки составил 10%.

На российском рынке органический рост продаж составил 5%, говорится в релизе. Сильный рост показывали бренды 1664 Blanc, Somersby, Tuborg, "Балтика" и энергетический напиток Flash Up, отмечает компания.

Carlsberg ожидает, что 2022 год вновь будет непростым, и COVID-19 продолжит оказывать влияние на рынок. Органический рост операционной прибыли ожидается на уровне 0-7%.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одно из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".