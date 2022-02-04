МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых целесообразно ввести до начала нового сельскохозяйственного сезона, который стартует 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ. Прокуроры выявили более тысячи случаев завышения цен на продукты

"Минсельхоз России считает целесообразным минимизировать торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров в организованной торговле вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона", — сообщили в пресс-службе.

По мнению министерства, такая практика будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения.

Вопросы стабилизации цен на продовольственные обсуждались в понедельник на межведомственном совещании. По его итогам было принято решение, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба проработают вопрос установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов.