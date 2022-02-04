МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Минимизация торговой наценки на ряд продуктов в течение длительного времени может привести к снижению предложения на рынке продуктов питания, считает зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. Прокуроры выявили более тысячи случаев завышения цен на продукты

Вопросы стабилизации цен на продовольственные обсуждались в понедельник на межведомственном совещании. По его итогам было принято решение, что Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба проработают вопрос установления торговой наценки до 5% на ряд социально значимых продуктов. Предполагается. что она может действовать до 1 июля 2022 года — начала нового сельскохозяйственного сезона.

"Ввиду неравной рыночной силы производители будут вынуждены соглашаться на убыточные контракты. В долгосрочной перспективе это чревато банкротствами и снижением предложения на рынке продуктов питания", — считает Леонов.

Он пояснил, что такая ситуация может быть спровоцирована действиями недобросовестных сетей, которые, "чтобы сохранить собственную наценку на неизменном уровне, а, возможно, даже повысить ее, будут пытаться переложить ограничение наценки на плечи поставщиков". Власти проработали рекомендации по ценам на сахар

"Но издержки поставщиков уже растут опережающими темпами, продолжил Леонов, многие работают с нулевой рентабельностью или даже "в минус"; при этом цены на полках и наценки сетей не снижаются", — сказал он.

По его мнению, чтобы избежать такой ситуации, необходимо законодательно закрепить нормы кодекса добросовестных практик и решения комиссии по его применению. Кроме того, считает Леонов, надо поддержать здоровую конкуренцию среди торговых операторов путём практического ограничение в 25% по торговым площадям и товарообороту одной сети в муниципалитетах и регионах.

"Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров" подписан в декабре 2012 года ведущими отраслевыми союзами и ассоциациями участников потребительского рынка. Одной из его целей является формирование добросовестных практик взаимодействия при заключении и исполнении договоров, и повышение эффективности взаимодействия по всей цепочке поставок. Комиссия по применению кодекса создана в августе 2013 года.