МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян активно закупается в онлайн-формате продуктами в четверг, а самым "провальным" днем недели с точки зрения таких покупок оказалась суббота, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости. Экономист спрогнозировал темпы роста цен на овощи в 2022 году

Специалисты проанализировали онлайн-продажи продуктов питания и товаров первой необходимости в январе 2022 года и сравнили их с данными аналогичного периода 2021 года. Исследование позволило выяснить, в какие дни недели россияне предпочитают совершать покупки в этой товарной категории, а также в какие дни растет спрос на полезные продукты, а в какие, напротив, растет спрос на сладости и чипсы.

"Большинство россиян активно закупается продуктами в четверг: онлайн-оборот по четвергам оказался больше, чем во все остальные дни недели. К примеру, в исследуемый период оборот онлайн-продаж в четверг в среднем оказался на 57% больше, чем в понедельник", — говорится в исследовании.

На втором месте оказалась среда со средним показателем роста на 48% к понедельнику, на третьем — пятница, когда онлайн-продажи в среднем превосходят показатели понедельника на 18%. "Самым "провальным" по онлайн-продажам днем оказалась суббота: в этот день онлайн-оборот оказался в среднем на 20% ниже показателей понедельника. Максимальная средняя сумма онлайн-покупки также пришлась на четверг — 3 025 рублей, минимальная — 2 487 рублей — на субботу", — выяснили специалисты. Выручка онлайн-торговцев в России за год выросла на треть

Такое распределение по дням недели вполне логично: в четверг люди стремятся купить все необходимое перед выходными, оставляя вечер пятницы и субботу на отдых, прогулки и посещение различных заведений — баров, ресторанов, музеев и театров, отмечает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

"Интересно, что спрос на "полезные" продукты существенно возрастает в понедельник: в этот день люди активно закупаются овощами и крупами, а вот в конце недели — в пятницу и выходные — стремятся порадовать себя чем-то вкусным и "запрещенным" — существенно растет спрос на пирожные, булочки, чипсы и копченые продукты. Видимо такой выбор обусловлен сложившейся традицией "начинать новую жизнь с понедельника", а в конце недели, устав от рабочих волнений, людям хочется порадовать себя чем-то вкусным", — добавил он.