МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Сантехники и электрики повышают стоимость услуг

"Средний рост цен на одежду и обувь в 2021 году (в России — ред.) составил 15-25%. Наиболее активно выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25% и в массовом сегменте — на 10-15%… Исходя из существующих трендов и состояния международной политики, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го", — считает Лебсак-Клейманс.

По ее словам, цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире. "Это не локальный — это общемировой тренд. Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь", — добавила эксперт.

Объясняя причины подорожания одежды и обуви, она выделила несколько факторов. В первую очередь, это мировой рост цен на все виды сырья, который влечет подорожание себестоимости товаров. Влияет на цену и увеличение стоимости транспортировки — как из-за карантинных мер, так и ввиду подорожания топлива. Эксперты предсказали рост рублю и российскому рынку акций

Есть, по словам эксперта, и локальные факторы, влияющие на рост цен. "К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях. "Сползание вниз" обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен", — сказала Лебсак-Клейманс. Глава FCG отметила также высокую инфляцию, которая в прошлом году уже повлияла на закупочные цены и, соответственно, влияет на розничные цены в ткущем году.