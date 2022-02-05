МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус рассказала, какие сочетания блюд и вин будут наиболее гармоничными в День влюбленных. Стало известно, куда едут россияне на День влюбленных

Самым "торжественным" напитком традиционно считается шампанское. Этот напиток отличается широкой гастрономической сочетаемостью, отмечает Монкус.

Сопровождать шампанским можно сыры, икру, блюда из морепродуктов и рыбные закуски."Но выбирать она рекомендует стандартный брют, так как более сухие варианты будут требовать более строгого подхода к выбору блюд", — уточнила эксперт.

Оптимальный вариант цены и качества — итальянские игристые вина из Трентино: к ним подойдут как блюда из морепродуктов и рыбы, так и пасты и даже телятина.

Если на горячее предполагаются стейки, их стоит дополнить бокалом вина из винограда сортов "Мальбек", "Карменер" или "Пино нуар".

"Кроме прочих органолептических достоинств, красное вино официально считается афродизиаком. Ужин можно дополнить уткой, сливочными сырами, жирной рыбой и даже блюдами с трюфелем", — рассказала Монкус.

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Эталонные розе из Прованса подходят и на аперитив, и для продолжения ужина морепродуктами, рыбой, сырами и белым мясом, отметила эксперт.

Среди белых вин наиболее "романтичными" можно назвать сорта "Вионье" и "Шенен блан". По словам Монкус, такие вина подойдут к ризотто, пасте с морепродуктами и рыбе на гриле.

Натуральные сладкие вина могут сопровождать привычные в День влюбленных конфеты, пирожные и прочие сладости.

Однако бокал холодного "Сотерна" или "Барсака" может быть очень уместен вместо десерта или с сырами с голубой плесенью, заметила Кристина Монкус.