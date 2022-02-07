МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдвинула своим территориальным управлениям предложение провести совещания с крупными региональными ритейлерами по вопросу ограничения наценок. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что имеются в виду социально значимые продукты. Торговые сети, которые готовы присоединиться к инициативе, самостоятельно определяют перечень конкретных позиций и категорий, способы проведения расчетов и так далее. Как нас обманывают супермаркеты: 10 уловок, о которых стоит знать

Как пишут "Известия", к инициативе присоединились локальные сети из Курской, Астраханской, Новосибирской, Ульяновской, Пензенской и Омской областей, а также из Адыгеи. В других регионах совещания еще проводятся, сообщают в антимонопольной службе.

"ФАС отмечает, что присоединение торговых сетей к инициативе по ограничению максимального уровня наценок на социально значимые продукты питания является добровольным. Служба настаивает на том, что если ритейлеры берут на себя эти обязательства, то они должны обеспечить наличие товаров, на которые будет введено ограничение наценок", — заметили в ведомстве.