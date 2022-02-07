МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Россия в 2021 году снизила импорт свежего и мороженого мяса на 17,2% по сравнению с показателем за 2020 год — до 223 тысячи тонн, объем закупок мяса птицы увеличился на 5,8% — до 242,2 тысячи тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС). Профицит внешней торговли России в 2021 году вырос в 1,9 раза

Ввоз рыбы в РФ за год вырос на 9,9% — до 433,6 тысячи тонн, а экспорт рыбы за этот период снизился на 12,2% — до 1,513 миллиона тонн. Одновременно импорт сахара-сырца увеличился на 22,9% — до 10,5 тысячи тонн, белого сахара — уменьшился на 10,6%, до 150,7 тысячи тонн.

Импорт сгущенного молока и сливок уменьшился на 12% — до 130,5 тысячи тонн, сливочного масла — на 6,1%, до 125,3 тысячи тонн, сыров и творога — вырос на 4,1%, до 325,8 тысячи тонн. Ввоз изделий из мяса и мясных консервов увеличился на 14,5% — до 22,3 тысячи тонн.

В свою очередь, импорт соевых бобов в Россию в 2021 году снизился на 3,2% и составил 2,007 миллиона тонн, пальмового масла — вырос на 7,2%, до 1,099 миллиона тонн. Ввоз какао-бобов снизился на 3,4% — до 67,6 тысячи тонн, какао-масла — вырос на 16,8%, до 40,9 тысячи тонн, а импорт продуктов, содержащих какао, — на 15%, до 145,5 тысячи тонн.

Импорт цитрусовых в 2021 году вырос на 0,6%, составив 1,711 миллиона тонн, ввоз бананов снизился на 4,1%, до 1,453 миллиона тонн, яблок — на 6,8%, до 965,7 тысячи тонн. Импорт кофе вырос на 5,4% — до 243,4 тысячи тонн, чая — на 4,1%, до 157,9 тысячи тонн.

Экспорт водки из России за год вырос на 6,4% — до 2,439 миллиона декалитров. Импорт алкогольных и безалкогольных напитков в долларовом выражении вырос на 18,7% — до 3,363 миллиарда долларов, сигарет и сигар — вырос на 64,9%, до 93,8 миллиона долларов. Ввоз табачного сырья сократился в натуральном выражении на 4,9% — до 143,9 тысячи тонн.