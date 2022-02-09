МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Рост цен на огурцы, капусту и помидоры в России с 29 января по 4 февраля ускорился, замедлился рост цен на картофель и яблоки, следует из данных Росстата.

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию за период с 29 января по 4 февраля 2022 года увеличились в среднем на 1,9%, в том числе на огурцы – на 4,2%, капусту белокочанную – на 3,1%, помидоры – на 2,4%, бананы – на 1,8%, морковь – на 1,7%, лук репчатый и свеклу столовую – на 0,6%, яблоки – на 0,5%. Цена на картофель выросла на 0,04%.

За предыдущий отчетный период, с 22 по 28 января, огурцы подорожали на 2,69%, капуста — на 2,07%, помидоры — на 1,14%, морковь — на 1,04%. Цена на яблоки выросла в среднем на 0,78%, на картофель — на 0,44%, свекла стала дороже на 0,39%, лук — на 0,22%.

С начала года к 4 февраля капуста в России подорожала 17,03%, морковь — на 8,27%, картофель — на 3,05%, свекла — на 4,24%, лук — на 2,73%. Цена на помидоры с начала года выросла на 14,26%, на огурцы — на 16,02%, на яблоки — на 3%.

Бананы за период с 29 января по 4 февраля подорожали на 1,81% (неделей ранее — на 1,76%), с начала года — на 10,07%.

ГРЕЧКА, МАСЛО, ЯЙЦА

Цены на гречку в России за неделю с 29 января по 4 февраля ускорили рост до 0,4% с 0,09% на прошлой неделе, сообщает Росстат.

Также продолжила дорожать в пределах 1% вся молочная продукция — молоко, масло сливочное, сметана, творог, сыр. Такие же цифры у сахара-песка. Подсолнечное масло подешевело на 0,06%.

При этом яйца и курица продолжили падение — на 0,34% и 0,27% соответственно.

В пределах 0,5% снова подорожали хлеб, мука, рис, чай, печенье. В то же время пшено продолжило дешеветь — на 0,73%.

Сменили рост на снижение в пределах 1% цены на свинину, баранину, сосиски, сардельки и детские мясные консервы.