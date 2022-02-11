МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила первые отчеты от "Корпоративного центра Х5" о соблюдении добровольного самоограничения наценок на продукты, сообщает служба. Прокуроры выявили более тысячи случаев завышения цен на продукты

"ООО "Корпоративный центр Х5" (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик") направил в ФАС России первый отчет о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров первой цены, на которые распространяется эта инициатива", — говорится в сообщении.

Планируется, что сети будут регулярно направлять в службу отчеты о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по ограничению наценок на социально значимые продукты питания, уточняется в сообщении.

Также сообщается, что компания "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") планирует направить в службу отчетную информацию о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по итогам месяца. Пока организация прислала перечень товаров, в отношении которых ограничение предельных наценок будет действовать в течение февраля. Компания сообщила, что планирует ежемесячно актуализировать этот список и направлять его в ФАС России.