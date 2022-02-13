Сервисы доставки еды отмечают рост спроса на шоколад и экзотические фрукты перед Днем влюбленных
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Сервисы доставки еды в России в преддверии Дня святого Валентина отметили рост спроса на шоколад, экзотические фрукты и ингредиенты для коктейлей, в сам же праздник на работу выйдут больше курьеров, чем обычно, сообщили опрошенные РИА Новости компании.
"За неделю до 14 февраля в "Самокате" выросли продажи продуктов для праздничного ужина. Больше всего увеличился спрос на экзотические фрукты — манго, маракуйю, личи (+83%). Также россияне стали активнее покупать праздничные напитки и закуску: безалкогольное вино (+79%), смеси для коктейлей (+22%), конфеты (+38%) и ягоды (+23%)", — говорится в сообщении компании.
Рост спроса на съедобные подарки отмечают и другие сервисы доставки. Так, в "Яндекс.Маркете" продажи сладких подарочных наборов в четверг выросли на 39% по сравнению с началом недели, а в "СберМаркете" спрос на данную категорию товаров за неделю до праздника увеличился на 5%.
Тенденцию подтверждает и исследование, проведенное сервисом доставки еды Delivery Club. "Основной способ отпраздновать День святого Валентина — это поесть, а именно поужинать, такой ответ дали 31% людей, опрошенных сервисом. Причем еда оказалась более распространенным способом отпраздновать этот день, чем подарки (25%) и цветы (8%)", — отметили в пресс-службе компании.
При этом "Яндекс" готовится к увеличению объемов заказов 14 февраля.
"В сервисах "Яндекс.Еда" и "Лавка" День всех влюбленных и 8 марта — одни из самых пиковых по количеству заказов в течение года. Мы готовы к повышенному спросу и в праздничные дни вместе с партнерами выводим больше курьеров на линию", — отметили в компании.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220213/836052612.html