МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил ретейлерам добровольно расширить ограничение наценки на базовые продукты под популярными брендами производителей, пишет "Коммерсант". Аналитик спрогнозировал динамику цен на продовольствие

Как считают в министерстве, ограничение наценки в 5% на овощи, молоко, хлеб и сахар распространилось только на товары собственных торговых марок торговых сетей. На них приходится лишь 20% объема продаж. Теперь же планируется ограничить наценку на товары других производителей, занимающие свыше 70%. В частности, это продукция компаний Danone, PepsiCo, Fazer.

Предложение об ограничении наценки, внесенное замминистра сельского хозяйства Оксаной Лут, коснется молока, кефира, сливочного масла, творога и хлеба с коротким сроком хранения. По мнению Лут, наценки на собственные торговые марки сегодня и так минимальны, и, если сократить только их, это не приведет к снижению цен.

При этом, как заявляют опрошенные изданием ретейлеры, регулирование цен на продукты, занимающие 70% объема продаж, может привести к убыткам и спровоцировать дефицит продуктов.