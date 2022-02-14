МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне в преддверии 14 февраля стали в шесть раз чаще покупать вечерние платья и в пять раз чаще — золотые кольца, чем годом ранее, также в 2-4 раза вырос спрос на мягкие игрушки, следует из данных маркетплейсов, опрошенных РИА Новости. Россияне скупают экзотические фрукты и сладости

"Для многих празднование Дня святого Валентина подразумевает романтический ужин. Для такого события на Ozon приобретают вечерние и коктейльные платья — их в начале февраля купили в шесть раз больше, чем годом ранее. Самым популярным вариантом стало короткое платье в стиле "бэбидолл", а также платье-миди с высоким разрезом", — сообщили в компании.

В компании-доставщике также отметили повышение спроса на золотые кольца, продажи которых в первую неделю февраля выросли более чем в пять раз по сравнению с 2021 годом. Отмечает увеличение спроса на ювелирные украшения и другой сервис доставки Wildberries. По данным компании, продажи данной категории товаров выросли в начале месяца в два раза, а наибольшей популярностью пользовались ювелирные подвески, кольца и браслеты.

"Традиция дарить на 14 февраля мягкие игрушки также никуда не делась — на Ozon в начале месяца их покупали в четыре раза чаще, чем годом ранее", — отметили в компании.

В Wildberries продажи данного товара увеличились более чем в два раза. Также в сервисе стали чаще заказывать вещи, создающие праздничную атмосферу. "В преддверии Дня всех влюбленных … число заказов свечей выросло на 129% (в 2,29 раз — ред.), бомбочек для ванн – на 123%, (в 2,23 раза — ред.), воздушных шаров в виде сердечек – на 245% (в 3,45 раз — ред.)", — добавили в Wildberries.