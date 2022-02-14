АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство примет серьезные санкции против тех, кто препятствует снижению цен на основные продукты питания. Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец года

Ранее правительство Турции снизило НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в целях борьбы с инфляцией.

Свои заявления по этому поводу сделали и министр финансов, и министр торговли, отметил Эрдоган.

"Наказание будет суровым. Контроль будет продолжен", — подчеркнул он.