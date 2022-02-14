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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220214/836059671.html
Эрдоган пригрозил серьезными санкциями за повышение цен на продукты
Потребрынок
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство примет серьезные санкции против тех, кто препятствует снижению цен на основные продукты питания. Ранее... ПРАЙМ, 14.02.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правительство примет серьезные санкции против тех, кто препятствует снижению цен на основные продукты питания.
Ранее правительство Турции снизило НДС на основные продукты питания с 8% до 1% в целях борьбы с инфляцией.
Свои заявления по этому поводу сделали и министр финансов, и министр торговли, отметил Эрдоган.
"Наказание будет суровым. Контроль будет продолжен", — подчеркнул он.