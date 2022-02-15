МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Диабет — это заболевание, характеризуемое отклонением уровня сахара в крови от нормы. Болезнь возникает в том случае, когда организм не может вырабатывать инсулин, отвечающий за усвоение глюкозы из крови. Контролировать ее уровень очень важно, так как это помогает защитить организм от необратимых повреждений нервной системы. К счастью, как сообщает Daily Express, есть один продукт, который за несколько часов значительно снижает уровень сахара в крови.

Издание приводит результаты исследования журнала Environmental Health Insights, в переводе ИноСМИ. Ученые, которые провели его, отмечают существенное уменьшение концентрации глюкозы в крови у пациентов, больных диабетом первого типа, сразу же после употребления в пищу одного продукта. Эти выводы подтвердили авторы другого исследования, которое было представлено на 97-м ежегодном заседании Общества эндокринологов в Сан-Диего. Там они выявили снижение глюкозы в крови на 50%.

Главный автор исследования Энтони Очех (Anthony Ojieh) из Государственного университета Дельты в Абраке подчеркнул, что именно лук — самый дешевый и доступный продукт, который используется в качестве приправы к блюдам. Его можно использовать для лечения больных диабетом".

"Мы изучили механизм, посредством которого лук снижает содержание глюкозы в крови, но объяснений этому у нас пока нет", — отметил Очех.

За уменьшение сахара в крови в данном случае отвечает кверцетин и серные соединения, которые обладают антидиабетическими свойствами.

Флавоноид кверцетин взаимодействует с клетками тонкого кишечника, поджелудочной железы, скелетной мускулатуры, жировыми тканями и печенью, регулируя уровень сахара в крови. В журнале Current Medicinal Chemistry была опубликована научная работа с разъяснениями на эту тему, где говорится: "Флавоноиды — это большая группа полифенолов, которые широко представлены в рационе питания человека. Они обладают многообещающими лечебными свойствами против самых разных заболеваний".

"Одним из самых распространенных и хорошо изученных флавоноидов является кверцетин".

"Его мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие хорошо доказано. Считается, что кверцетин играет определенную роль в лечении и профилактике ряда заболеваний, в том числе диабета".

Исследования также показали, что эти же самые вещества понижают уровень холестерина. А противовоспалительные свойства овощей помимо прочего помогают снижать высокое кровяное давление и защищать организм от тромбов.

"Лук играет определенную роль в профилактике воспалительных процессов и в предотвращении образования склеротических бляшек, что приносит пользу людям с высоким холестерином. Благодаря таким свойствам лук помогает предотвращать сердечные болезни, а также инфаркты и инсульты", — сообщается в исследовании.