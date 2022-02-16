МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россияне стали чаще выбирать электронные книги — за 12 лет продажи в цифровом сегменте выросли в 183 раза, рассказал РИА Новости гендиректор одного из крупнейших продавцов книг в России — группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев. "Яндекс" рассказал о росте рынка продажи продуктов через интернет

"Электронные и аудиокниги продолжают оставаться одним из основных драйверов книжного рынка и активно наращивают свою долю. В целом, все последние 12 лет сегмент цифровых книг ежегодно показывает высокий рост, за этот период он вырос в 183 раза", — сообщил Анурьев.

Он добавил, что по итогам 2021 года объем рынка электронных и аудиокниг в России в целом вырос на 34% по сравнению с 2020 годом и составил около 11 миллиардов рублей. В то же время рынок аудиокниг вырос на 43%, его емкость превысила 3,2 миллиарда рублей, а книжный рынок в России в целом вырос на 13% — до 95 миллиардов рублей, то есть, цифровой сегмент опережает темпы роста рынка.

Анурьев приводит статистику: в 2014 году цифровые книги составляли менее 1,5% от всего книжного рынка России, на сегодняшний день – более 11,5%. В то же время, по данным Всероссийского книжного рейтинга за 2021 год, который ежегодно составляется на основе показателей ведущих книжных операторов России, в 2020 году цифровые книги занимали в среднем 22% в общем рейтинге, в 2021 — 35%, то есть больше трети.

"Емкость рынка цифровых книг в России за последние три года (с 2019 по 2021 год) выросла почти на 70% и составила около 11 миллиардов рублей по итогам прошлого года. По нашей оценке, в 2022 году она может превысить 14 миллиардов рублей. Емкость рынка аудиокниг при этом за последние три года выросла более чем на 114%, и превысила 3,2 миллиарда рублей", — подчеркнул он.