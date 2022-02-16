МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Плохая лососевая путина 2022 года, которую прогнозируют на Дальнем Востоке ученые, не приведет к дефициту красной рыбы и красной икры, а также не вызовет резкого подорожания этого деликатеса. Об этом рассказал РИА Новости президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Напомним, что ранее правительство Камчатки со ссылкой на представителя ФГБНУ "ВНИРО" сообщило, что подход лососей к берегам Дальнего Востока в 2022 году прогнозируется на минимальном за 12 лет уровне, вылов составит около 264 тысяч тонн. Ученые полагают, что Камчатка сможет добыть 137 тысяч тонн лосося, Сахалин — 87 тысяч тонн, Хабаровск — 30 тысяч тонн. За путину 2021 года рыбаки Камчатки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений, было выловлено более 440 тысяч тонн рыбы.

"В предыдущий год путина была рекордной по вылову за много лет, но это не сказалось на снижении цены. Цена на икру находится примерно в одних и тех же рамках, поэтому даже небольшие подходы (лососей), о которых говорит наука, существенно на нее не повлияют. Икра стоит недешево, но у нее есть свой ценовой предел, после которого люди перестанут ее покупать. Выше этого предела цена не поднимется", — считает Козлов.

По его словам, нельзя говорить, что цена вырастет существенно, и икра станет недоступной.

"Да, будет недешёвой, но она и сегодня недешевая. Скачки будут, но в ежегодных пределах. Из года в год это примерно плюс-минут 1-1,5 тысячи рублей", — отметил собеседник.

Он также уточнил, что не стоит ожидать дефицита икры и красной рыбы.

"Рыбы хватает всегда. В прошлом году добыли рекордное количество – 600 тысяч тонн, в этом году поменьше. Но на дефицит рыбы это не повлияет, и дефицита икры можно не ожидать", — добавил собеседник.