МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Рост цен на капусту и огурцы в России с 5 по 11 февраля замедлился, на морковь, свеклу, яблоки и бананы — ускорился, подешевели картофель и лук, следует из данных Росстата. Назван наиболее подорожавший продукт из "борщевого набора"

По данным статистического ведомства, цены на плодоовощную продукцию за период с 5 февраля по 11 февраля увеличились в среднем на 1,6%, в том числе на огурцы – на 2,6%, капусту белокочанную и бананы – на 2,4%, помидоры – на 2,3%, морковь – на 1,9%, свеклу столовую – на 1,1%, яблоки – на 0,7%. В то же время снизились цены на лук репчатый – на 0,2% и картофель – на 0,1%.

За предыдущий отчетный период, с 29 января по 4 февраля, огурцы подорожали на 4,2%, капуста белокочанная – на 3,12%, помидоры – на 2,39%, бананы – на 1,81%, морковь – на 1,72%. Цена на свеклу неделей ранее выросла в среднем на 0,64%, яблоки — на 0,46%, на лук репчатый – на 0,57%, картофель — на 0,04%.

С начала года к 11 февраля капуста в России подорожала 19,84%, морковь — на 10,36%, картофель — на 2,99%, свекла — на 5,41%, лук — на 2,53%. Цена на помидоры с начала года выросла на 16,91%, на огурцы — на 19,08%, на яблоки — на 3,7%. Бананы с начала года прибавили в цене 12,65%.

ГРЕЧКА, МАСЛО, ЯЙЦА

Гречка в России продолжает дорожать, хотя рост замедлился до 0,26% в период с 5 по 11 февраля с 0,4% на предыдущей неделе, сообщает Росстат.

При этом дешевевшее ранее на 0,06% подсолнечное масло слегка подорожало, на 0,1%.

Снова подорожали в пределах 1% молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, как и сахар-песок (на 0,54%). При этом яйца и курица продолжили падение — на 0,39% и 0,22% соответственно.

В пределах 0,5% снова подорожали хлеб, мука, соль, рис, чай, печенье. В то же время пшено снова снизилось в цене, на это раз — на 0,39%.

Сменили снижение на рост в пределах 0,5% цены на говядину и баранину, а свинина, сосиски, сардельки и детские мясные консервы продолжили дешеветь в таких же пределах.

В пределах 1% подорожали вареные и копченые колбасы.