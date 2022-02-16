МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Капуста в России в 2021 году подорожала в 2,4 раза, картофель — на 56,91%, свекла — на 43,87%, морковь — на 32,58%, лук — на 16,06%, следует из данных Росстата. Недельная инфляция в России замедлилась

Исходя из данных ведомства, цены "борщевого набора" в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2021 были следующими: килограмм капусты — 20,88 против 52,59 рубля; килограмм картофеля — 29,15 против 46,57 рубля; свекла — 29,2 против 43,08 рубля.

Морковь в декабре 2021 года стоила 46,16 рубля за килограмм против 34,21 рубля в 2020, лук — 30,95 против 26,41 рубля.

Огурцы и помидоры в декабре 2021 года выросли на 2,82% и 3,02% в годовом выражении (к декабрю 2020 года на 32,63% и на 19,87% к декабрю 2019 года); в номинальном выражении они подорожали в среднем на 6 рублей. Яблоки в 2021 году подешевели на 4,68%.

Сахар в декабре подорожал на 12,33% в годовом выражении, масло подсолнечное — на 8,65% (к декабрю 2020 года рост составил 64,54% и 25,91% соответственно). Если к концу 2019 года килограмм сахара стоил 31,59 рубля, то через год уже 50,23 рубля, в декабре 2021 года — 55,82 рубля. Подсолнечное масло "прошло" этот отрезок так: 98,57 рубля, 124,94 рубля до 136,33 рубля в конце 2021-го.

В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. В марте правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахарный песок до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

Инфляция в России в 2021 году превысила ожидания властей и составила 8,39%. При этом рост потребительских цен превысил оценки властей страны и стал максимальным с 2015 года, когда показатель достиг 12,91%.