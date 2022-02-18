МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В связи с ростом цен в России производители в последнее время уменьшают размер упаковки продуктов питания. В продаже в магазинах появляется все больше товаров, размер которых меньше привычных для покупателей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Источник в одной из розничных сетей рассказал о том, что Nestle начала поставлять шоколад "Россия" весом 82 грамма, хотя до этого он был 85 граммов, а объем растворимого кофе снизился с 95-ти до 85 граммов. Другие компании идут по аналогичному пути. Так, объем питьевых йогуртов Danone снизился с 270 до 260 граммов, макаронные изделия "Макфа" продаются в упаковке 400 граммов, а не 450 граммов. Heineken запустил в продажу пиво объемом 0,43 литра, а не 0,45 или 0,5. Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США

Также исследование компании NielsenIQ показало, что более чем пятая часть всех новых позиций в молочной категории составляют товары со сниженным объемом. "Коммерсант" сообщает, что в сети магазинов "Верный" сказали, что снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса.

В Heineken подтвердили снижение объемов банок пива, объяснив, что таким образом компания пытается сохранить доступность продукта. В AB InBev Efes указывают, что дефицит алюминия на рынке вносит дополнительные коррективы в рост цен на конечную продукцию, поэтому им приходится принимать меры.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев пояснил "Коммерсанту", что снижение объема упаковки для потребителя менее заметно, чем повышение цен, поэтому покупатели с большей вероятностью сохранят лояльность бренду. Кроме того, он выразил уверенность, что известные производители не станут экспериментировать с рецептурой ради экономии.