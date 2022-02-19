МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Категория канцтоваров за 2021 год выросла на 23,7% в денежном выражении в 2021 году, средний чек вырос до 170 рублей в 2021 году с 142 рублей в 2020 году, следует из исследования холдинга "Ромир" (имеется в распоряжении РИА Новости). "Яндекс" рассказал о росте рынка продажи продуктов через интернет

Исследование основано на данных панели домохозяйств Romir Consumer Scan Panel, которая охватывает 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России с населением 10 тысяч человек и более.

"За год категория "канцелярских принадлежностей" выросла на 23,7% в денежном выражении, при этом увеличилась и частота покупки: в среднем, в 2021 году россияне приобретали канцелярские товары 4,3 раза за год, в то время как в 2020 этот показатель составил 4,0 раза. Возрос также и средний чек: со 142 в 2020 до 170 рублей в 2021 году", — говорится в исследовании.

В исследовании отмечается, что пандемия привнесла новые тренды домашнего досуга, удаленной учебы и работы, что способствовало росту продаж на настольные принадлежности, офисные и учебные товары. Продажи туров по России в рамках кешбэка за месяц выросли вдвое

После традиционного всплеска спроса в третьем квартале в преддверии начала учебного года ежемесячные траты в 431 рублей в сентябре уменьшились до 327 рублей в четвертом квартале 2021 года. В декабре 2021 года был отмечен нехарактерный для этого периода рост трат — в преддверии Нового года средние расходы на канцелярию составили 731 рубль, в то время как декабрь в 2020 и 2019 годах характеризовался традиционным спадом расходов на данную категорию товаров: 263 и 260 рублей соответственно.

Роль традиционной торговли в категории канцелярских товаров постепенно сокращается — в 2019 году доля данного канала в денежном выражении составила 58,3%, в 2021 году — 55,2%. После традиционной торговли следует сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price (10,1%), затем сеть гипермаркетов "Лента" (4%), "Детский мир" (2,9%) и "Ашан" (2,9%).

"Мы видим, что пандемия существенным образом сказалась на потребительских привычках и паттернах покупательского поведения: произошла трансформация образа жизни, ценностей и, как следствие, изменилось восприятие покупателем розничных магазинов", — отметила директор по работе с клиентами "Ромир" Анастасия Сидорина, слова которой приводит пресс-служба.