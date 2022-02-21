МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Со следующего 2023 года в России могут существенно вырасти и список товаров, и количество упаковки, которые производители должны утилизировать за свой счёт, сообщает "Парламентская газета".

А уже с марта текущего 2022 года вступят в силу требования, не позволяющие сваливать в мусорные баки такие опасные отходы, как компьютеры.

Бизнесу — производителям и импортёрам товаров — уже в настоящее время предписано заниматься утилизацией товаров, которые вышли из строя. Однако речь идет не о всем объеме, а только их части, список определен кабмином.

В частности, по нормативам текущего года, если компания выпустила на рынок сто тонн пластмассовых изделий, она обязана утилизировать 15 тонн соответствующих отходов. Выполнить это требование можно тремя способами:

утилизировать предметы на своём же заводе,



заключить договор с переработчиком,

заплатить экологический сбор в бюджет, чтобы перепоручить эту работу государству.

Это требование основано на том, что во многих предметах, включённых в список утилизации, содержатся опасные вещества. Нельзя допускать их попадания в окружающую среду. Например, пластмасса, распадаясь на свалках 200-300 лет, портит почву, вредит мелким животным, попадает через грунтовые воды в ближайшие источники воды. Микропластик опасен и для здоровья человека.

Как будет расширен этот список — пока неизвестно. Ведь для его утверждения сначала он пройдет публичное обсуждение и рассмотрение в правительстве РФ.

Первую редакцию законопроекта о реформе расширенной ответственности производителя (РОП), предполагающую постепенный переход к стопроцентной утилизации, не поддержали ни Минэкономразвития, ни Минсельхоз, ни Минпромторг, отмечает издание.

За какой выброс мусора грозит штраф обычным гражданам уже сейчас?

С 2021 года в России запрещено везти на свалки 182 вида товаров. В их число вошли:

ртутные лампы,

термометры,



шины,



телефоны,

аккумуляторы.



С 1 марта этого года начнут действовать особые требования Минприроды при обращении с шестью группами отходов, они будут обязательны не только для компаний, но и для обывателей.

"По действующим правилам им уже запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры автомобильные шины, строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества, медицинские отходы, лампочки, аккумуляторы — всё это надо сдавать на переработку в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам или в магазины, если там готовы организовать приём своих отработанных товаров. Отдельно значится старая мебель — её выбрасывать можно, только складывать её надо не в обычный мусорный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов — обычно она находится где-то рядом с контейнером", — отмечает издание.

Теперь к списку того, что нельзя бросать в мусор, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски — их тоже надо будет сдавать на утилизацию.

В Московской области для этого установили несколько десятков "мегабаков", куда можно сгрузить бытовую технику, текстиль, стекло, шины, мебель, древесину и оконные рамы. Москва запустила экспериментальный сервис "Вывоз ненужных вещей": чтобы избавиться, например, от старого холодильника, аккумулятора, ванны или автомобиля, нужно заполнить заявку на портале mos.ru, и их заберут бесплатно.

ШТРАФЫ

За нарушение этих правил россияне могут получить штраф. Для граждан это 1-2 тысячи рублей, а для компаний — 100-250 тысяч рублей.

За повторное нарушение в течение одного года могут оштрафовать уже на 2-3 тысячи и 250-400 тысяч физлиц и юрлиц соответственно.

Самая серьёзная санкция предусмотрена за нарушение, из-за которого пострадали люди или окружающая среда — в этом случае для человека штраф составит 3-4 тысячи, а для организации — 400-500 тысяч рублей, подытожило издание.