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2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220221/836114337.html
На Украине вновь подорожало сало
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На Украине цена сала вновь достигла рекордных значений. Средняя стоимость килограмма продукта составила 165 гривен (около 454 рублей), пишет издание UKR.NET. За январь 2022 года... ПРАЙМ, 21.02.2022
потребрынок, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На Украине цена сала вновь достигла рекордных значений. Средняя стоимость килограмма продукта составила 165 гривен (около 454 рублей), пишет издание UKR.NET.
За январь 2022 года стоимость сала поднялась на 12 гривен — со 159 до 171 (438 и 471 рубль соответственно) за один килограмм. Год назад килограмм сала стоил 131 гривну (около 360 рублей).
Издание поясняет со ссылкой на данные минфина Украины: подорожало и соленое сало: оно стоит на прилавках от 195 до 197 гривен (свыше 540 рублей) за 1 килограмм.