МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. На Украине цена сала вновь достигла рекордных значений. Средняя стоимость килограмма продукта составила 165 гривен (около 454 рублей), пишет издание UKR.NET.

За январь 2022 года стоимость сала поднялась на 12 гривен — со 159 до 171 (438 и 471 рубль соответственно) за один килограмм. Год назад килограмм сала стоил 131 гривну (около 360 рублей).

Издание поясняет со ссылкой на данные минфина Украины: подорожало и соленое сало: оно стоит на прилавках от 195 до 197 гривен (свыше 540 рублей) за 1 килограмм.