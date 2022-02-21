МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, планирует открыть в текущем году не менее 200 новых магазинов, сообщила компания. "Лента" отчиталась о снижении прибыли в четвертом квартале

"Ожидается, что в 2022 году сеть "Ленты" расширится на не менее 200 магазинов, что отражает решение компании сосредоточиться на расширении в малых форматах", — говорится в сообщении.

Компания подчеркнула, что продолжит искать привлекательные возможности для роста и расширения в существующих и новых форматах, а также дальнейшего развития онлайн-бизнеса.

Кроме того, "Лента" собирается направить на капитальные расходы до 5% от выручки. "Инвестиции будут в основном направлены на органическое расширение сети и необходимой инфраструктуры для поддержки развития малых форматов. Капитальные расходы в 2022 году будут включать инвестиции в проекты в области информационных технологий и цифровизации, а также расходы на ремонт и техническое обслуживание", — добавляется в сообщении.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. Чистая прибыль компании за 2021 год составила 13,646 миллиарда рублей, сократившись на 21,8%. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.