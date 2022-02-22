МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в России в 2021 году вырос на 18,3% в годовом выражении и составил 373,3 миллиона кейсов (2,1 миллиарда литров) по сравнению с 315,6 миллиона кейсов год назад, говорится в сообщении компании. Россиянам рассказали, какие напитки тормозят восстановление после COVID

В релизе отмечается, что особенно высокими продажи по стране были в категориях энергетиков, газированных напитков для взрослых и напитков без сахара и с низким его содержанием.

Чистая прибыль Coca-Cola HBC по итогам 2021 года выросла на 31,9%, до 547,2 миллиона евро. Базовая прибыль на акцию составила 1,5 евро против 1,14 евро в 2020 году. Операционная прибыль увеличилась на 21% и составила 799,3 миллиона евро.

Чистая выручка от продаж составила 7,168 миллиарда евро, что на 16,9% больше в годовом выражении. Общий объем продаж составил 2,413 миллиарда кейсов (13,7 миллиарда литров), что на 13% больше год к году. Один кейс приравнивается приблизительно к 5,678 литра. Какие кофейные напитки замедляют старение

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.