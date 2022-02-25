МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Цены в более чем 80% категорий потребительских товаров выросли в России в январе, причем динамика актуальна и для специальных категорий, в то же время годовая инфляция, рассчитанная исходя из реальных показателей, достигла 18,6%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Недельная инфляция в России ускорилась

"В январе цены выросли более чем в 80% товарных категориях. Это коснулось и специальных категорий, таких как корм для животных, и макрокатегорий — фрукты, овощи, макаронные изделия, молочные продукты и прочее", – рассказала исполнительный директор компании Инна Караева.

Аналитики рассчитали статистический индекс-дефлятор, который отражает реальные изменения общего уровня цен на потребительские товары. В основе расчетной методики лежат данные о реальных ценах и реальном потреблении россиян, в отличие от данных Росстата, который при расчете инфляции замеряет цены на базовую корзину продуктов.

По данным специалистов, в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года цены на потребительские товары выросли на 3,4%. Кроме того, согласно исследованию, инфляция по этим товарам в годовой динамике — по сравнению с январем 2021 года — достигла 18,6%.

"Рост цен отразился на высоком показателе индекса в годовой динамике, несмотря на эффект "высокой базы" – в январе прошлого года цены тоже значительно выросли", — добавила Караева.

По данным Росстата, рост потребительских цен в России за январь текущего года составил 0,99%, при этом в годовом выражении инфляция достигла 8,73%.