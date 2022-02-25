МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Необходимо вести мониторинг цен на продукты, особенно социально важные, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В Минфине заявили об отсутствии рисков финансовой устойчивости в России

"Агропромышленный комплекс достаточно активно сегодня во многих сферах реализует проекты по развитию собственного производства, выполняет задачи по продовольственной безопасности, по самообеспечению. Конечно, необходимо вести мониторинг во всех сегментах продовольственного рынка, особенно внимание нужно уделить ценам на социально значимые продукты", — сказал он в ходе совещания о текущей экономической ситуации в РФ.