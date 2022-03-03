МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице РФ в феврале выросли в годовом выражении на 11%, больше всего подорожали пряники, пельмени и сливочное масло, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Цены на авиабилеты за рубеж теперь будут изменяться ежедневно

Для расчета индексов "Эвотор" использует наиболее популярные товары, которые широко представлены в большинстве регионов РФ. При расчетах используются 523 товарных наименования из 71 категории для традиционной торговли.

"В феврале цены на продукты в несетевой рознице выросли на 11% по сравнению с февралем 2021 года. За месяц продукты подорожали на 1%", — сообщили в компании, уточнив, что в годовом выражении больше всего подорожали пряники, сливочное масло и пельмени.

Цены на вафли и пряники за год выросли на 23%, на сливочное масло и сосиски — на 19%, на пельмени — на 22%, на выпечку — на 20%. Пюре и лапша быстрого приготовления подорожали также на 20%. Сигареты, продающиеся в традиционной (несетевой — ред.) рознице, выросли в цене на 13%, алкоголь — на 4%, а непродовольственные товары повседневного спроса — на 7%.

В феврале 2022 года по сравнению с январем заметно подорожали следующие виды товаров: сливочное масло и какао — на 6% и творог — на 5%. Кефир и сливки подорожали на 4%. Йогурты, творожки, десерты, детские молочные продукты, сдоба, рис и томатная паста — на 3%. Цены на молоко, макароны, рыбные консервы, зефир и растворимый кофе выросли на 2%. В свою очередь, на 1% подорожали пшеничная мука, пельмени, сметана и сыр. Также на 1% увеличились цены на мармелад, пряники, печенье, детское пюре, лимонады и молотый кофе и алкоголь.

Цена на сигареты и алкоголь в месячном выражении не изменились, а на непродовольственные товары повседневного спроса — увеличились на 7%, уточнили в компании. На прежнем уровне осталась стоимость на карамель, шоколадные батончики и плитку, гречку, растительное масло, соки, детские напитки, чай и майонез. Сосиски и вода подешевели на 1%, мясные полуфабрикаты и шоколадные конфеты — на 2%.