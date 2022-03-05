МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Торговым сетям разрешили ограничивать продажу ряда социально-значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Минпромторг предлагает повысить минимальную планку "налога на роскошь"

С инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения "перекупщиками" социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договорённостей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка. В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи, подчеркнули в министерстве.

"Чтобы не нарушать логику выработанных продуктовым ритейлом и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Конкретные товары и параметры сети будут определять сами в рамках своих профильных ассоциаций — АКОРТ и Союза независимых сетей России. Минпромторг и Минсельхоз инициативу организаций торговли поддержали", — подчеркнули в Минпромторге РФ.