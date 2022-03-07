ВЛАДИВОСТОК, 7 мар — ПРАЙМ. Крупная российская сеть электроники DNS заявила о готовности полностью обеспечить россиян бытовой техникой и электроникой взамен ушедших с рынка РФ на фоне санкций компаний, сообщил в своем Telegram-канале директор DNS Дмитрий Алексеев. Граждан предупредили, какую бытовую технику стоит купить прямо сейчас

Ранее ряд европейских компаний заявил, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине.

"Мы способны удовлетворить потребность страны в бытовой технике и электронике, заместив уходящие или приостанавливающие деятельность на отечественном рынке компании. Никто не останется без холодильника, стиральной машины, ноутбука или компьютера… Мы с большим уважением относимся ко всем нашим партнерам, но рынок бытовой техники и электроники настолько конкурентен, что не терпит пустоты: уходит один производитель, его нишу тут же замещают другие", — написал Алексеев, добавив, что цены в сети остаются стабильными, повышение не планируется, если и будут корректировки, то "точечно".

По его словам, повышенный покупательский спрос наблюдается в отдельных сегментах бытовой техники, в частности, телевизоров. Но запаса товаров хватит минимум на несколько месяцев, все работает "в штатном режиме". Россиянам дали совет, как правильно делать покупки в условиях роста цен

Ранее крупная российская сеть электроники DNS на фоне роста курса доллара подняла цены на ряд товаров до 30%. Этим заинтересовалась ФАС РФ, Минпромторг заявлял, что это требует дополнительного анализа. Позже директор DNS Дмитрий Алексеев сообщил, что в сети снизят цены на большой перечень ассортимента.

DNS – крупная российская сеть электроники и бытовой техники: более 2,7 тысячи магазинов в городах РФ. Штаб-квартира расположена во Владивостоке. По версии Forbes, в 2021 году стала 22-й в рейтинге крупнейших частных компаний в России.