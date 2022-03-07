МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Глава крупнейшего ритейлера Азии Fast Retailing Тадаси Янаи сообщил, что все их 50 магазинов одежды Uniqlo продолжат работу в России, передает агентство Блумберг. Финские Valio и Paulig уходят из России

"Одежда — это то, что необходимо для жизни. У людей в России есть такое же право на жизнь, как и у нас", — приводит агентство слова гендиректора холдинга.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.