МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Стоимость одежды в России будет расти и темпы этого роста будут напрямую зависеть от курса доллара, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов. В России дешевеет бензин

За последние дни около 20 зарубежных брендов одежды и обуви заявили о приостановке продаж в России.

"Стоимость одежды в России на фоне текущей ситуации вырастет. Ключевыми поставщиками сырья для страны являются Китай и Турция, которые не прерывают отношений с российским бизнесом, однако из-за санкционных ограничений могут возникнуть логистические проблемы. Все это вместе с привязкой к доллару приведет к удорожанию сырья и, соответственно, конечного продукта. Темпы роста цен на одежду в РФ будут пропорциональны изменению курса доллара, поскольку стоимость сырья и материалов рассчитывается в этой валюте", — объяснил Баженов.

По его мнению, "кризис не закончится быстро, что приведет к уходу части международных брендов с российского рынка".

"Пока сложно прогнозировать, какая часть и на какой срок. Часть их будут замещены отечественными компаниями, у которых есть производство на территории страны. Часть – китайскими поставщиками и контрафактом", — отметил эксперт.

"Растущим сегментом будет рынок вторичной одежды на технологических платформах. Текущая ситуация, по мнению наших экспертов, подтолкнет представителей власти и участников рынка к развитию отечественной производственной базы и кооперационных цепочек", — заключил Баженов.