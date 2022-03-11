INFOLine: уход Coca-Cola и PepsiCo из России приведет к нерентабельности небольших магазинов
МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Напитки компаний Coca-Cola и PepsiCo являются одними из самых маржинальных товаров у ритейлеров, их уход из России приведет к нерентабельности небольших магазинов, у которых нет лицензии на продажу алкоголя, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.
Во вторник Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Позднее PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.
"Очевидно, что продукты и PepsiCo, и Coca-Cola являлись одними из самых маржинальных товаров для ритейла. На них зарабатывали деньги. Для тех ритейлеров, у которых нет лицензии на алкоголь, вообще будет стоять вопрос – а имеет ли смысл работать дальше? Потому что без продажи этих высокомаржинальных товаров они просто становятся нерентабельными и их дальнейшая деятельность, возможно, не будет представлять такого же смысла", — сказал Федяков.
По словам эксперта, в первую очередь проблемы будут у небольших сетей, для которых продажи данных товаров формировали весомую часть прибыли.
"В сегменте вендинговых аппаратов подозреваю, что сейчас будет какое-то количество закрытий магазинов. …Если не брать кофейные аппараты, то все что касается вот этих стационарных холодильников с продукцией – это PepsiCo и Coca-Cola. Конечно, после того, как они уйдут и перестанут поставлять продукцию, многим компаниям этого сегмента, по большому счету, как мне кажется, нет смысла работать", — добавил Федяков.
По мнению эксперта, наиболее близкими конкурентами к ушедшим компаниям среди российских производителей безалкогольных напитков являются "Черноголовка" или "Очаково".
Компания Coca-Cola помимо одноименной газировки производит напитки Fanta и Sprite. Компания PepsiCo является производителем газировок Pepsi, 7UP, Mirinda, а также соков "Я", "Фруктовый сад" и J7.
https://1prime.ru/consumer_markets/20220311/836338975.html