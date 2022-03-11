МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Напитки компаний Coca-Cola и PepsiCo являются одними из самых маржинальных товаров у ритейлеров, их уход из России приведет к нерентабельности небольших магазинов, у которых нет лицензии на продажу алкоголя, сообщил РИА Новости гендиректор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Производители вятского кваса пожелали "ветра в спину" Coca-Cola и PepsiCo

Во вторник Coca-Cola сообщила, что приостанавливает деятельность в России. Позднее PepsiCo заявила, что прекращает рекламную деятельность и продажу напитков в РФ.

"Очевидно, что продукты и PepsiCo, и Coca-Cola являлись одними из самых маржинальных товаров для ритейла. На них зарабатывали деньги. Для тех ритейлеров, у которых нет лицензии на алкоголь, вообще будет стоять вопрос – а имеет ли смысл работать дальше? Потому что без продажи этих высокомаржинальных товаров они просто становятся нерентабельными и их дальнейшая деятельность, возможно, не будет представлять такого же смысла", — сказал Федяков.

По словам эксперта, в первую очередь проблемы будут у небольших сетей, для которых продажи данных товаров формировали весомую часть прибыли.

"В сегменте вендинговых аппаратов подозреваю, что сейчас будет какое-то количество закрытий магазинов. …Если не брать кофейные аппараты, то все что касается вот этих стационарных холодильников с продукцией – это PepsiCo и Coca-Cola. Конечно, после того, как они уйдут и перестанут поставлять продукцию, многим компаниям этого сегмента, по большому счету, как мне кажется, нет смысла работать", — добавил Федяков.

По мнению эксперта, наиболее близкими конкурентами к ушедшим компаниям среди российских производителей безалкогольных напитков являются "Черноголовка" или "Очаково".

Компания Coca-Cola помимо одноименной газировки производит напитки Fanta и Sprite. Компания PepsiCo является производителем газировок Pepsi, 7UP, Mirinda, а также соков "Я", "Фруктовый сад" и J7.