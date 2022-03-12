МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Американская компания Colgate-Palmolive прекращает инвестиции и вложения в рекламу в РФ, предлагаемые продукты ограничатся важными для здоровья и повседневной гигиены, заявил глава компании Ноэль Уоллас. Предприниматели США прокомментировали запрет на импорт алкоголя из России

"Мы приостановили импорт и продажи всех продуктов, кроме продуктов повседневного использования, важных для здоровья и гигиены. Мы прекратили все капитальные инвестиции и рекламную активность", — говорится в распространенном заявлении Уолласа.

Компании принадлежат одноименные бренды средств ухода и гигиены.