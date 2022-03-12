МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших японских производителей косметики, бытовой химии и гигиенических товаров Kao Group заявила о приостановке поставок подавляющего числа товаров и рекламной деятельности в РФ в свете событий на Украине. Colgate-Palmolive сокращает ассортимент товаров в России

"Мы продолжим поставки только той продукции, которая может покрыть минимальные нужды женской и детской ежедневной гигиены", — отмечается в заявлении компании.

Дальнейшие меры, по данным релиза, "будут предприниматься, исходя из дальнейшего развития ситуации".

Кроме этого, Kao Group направила 500 тысяч евро через Управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены бежать из Украины. Также планируется отправка гигиенических товаров, в том числе детских подгузников и товаров женской гигиены.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.