МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки. Об этом сообщается на сайте eBay export. Amazon приостанавливает доставку в Россию и Белоруссию

"По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", — говорится в заявлении.

Ранее РИА Новости написали со ссылкой на компанию, что eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.