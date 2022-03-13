МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В связи с введением санкций в России может появиться новая схема мошенничества, сообщил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин. Мошенники начали пугать россиян отключением от SWIFT

По его словам, аферисты могут начать реализовывать товар, который якобы остался после ухода из России зарубежных производителей и торговых марок. Например, мошенники могут предлагать остатки запасов брендовых вещей или билеты на закрытые ночные распродажи.

В этой связи Егармин не советует гоняться за "санкционными" товарами.

"Шансы, что предложения мошенников принесут вам желанную вещь, крайне низки и стремятся к нулю. Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем", — предупредил эксперт.