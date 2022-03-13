МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В связи с введением санкций в России может появиться новая схема мошенничества, сообщил в интервью радио Sputnik сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
По его словам, аферисты могут начать реализовывать товар, который якобы остался после ухода из России зарубежных производителей и торговых марок. Например, мошенники могут предлагать остатки запасов брендовых вещей или билеты на закрытые ночные распродажи.
В этой связи Егармин не советует гоняться за "санкционными" товарами. "Шансы, что предложения мошенников принесут вам желанную вещь, крайне низки и стремятся к нулю. Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем", — предупредил эксперт.