МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу, несмотря на заявление руководства корпорации о том, что с 14 марта работа всех 850 ресторанов быстрого питания приостанавливается в России из-за ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости. Экономист рассказала, без каких товаров из России не проживет Запад

В прошлую пятницу, 11 марта, руководство компании заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" McDonald's с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России.

В системе (850 ресторанов) работают более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков — еще около 100 тысяч. Все работники остаются и продолжат получать среднемесячную зарплату, заверили в компании. Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые им предоставляются. В период временного закрытия залов компания обязуется также "выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями".

Как передает корреспондент РИА Новости, в понедельник утром ресторан сети около станции метро "Добрынинская" продолжал работать. Посетители заказывали завтраки и кофе. В ресторане также работали курьеры служб доставки еды.