МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Один из дистрибьюторов американской компании P&G (Procter & Gamble, выпускает товары бытовой химии и гигиены под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и т. д.) предупредил клиентов, что отпускная цена на продукцию вырастет в среднем на 43% с 15 марта. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо дистрибьютора.

По его информации, стоимость товаров для детской гигиены вырастет на 47%, для женской гигиены — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%. Цены на средства для стирки поднимутся в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%.

Ранее P&G на фоне военной спецоперации России на территории Украины, как другие и глобальные компании, например Coca-Cola и PepsiCo, объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес, в том числе в маркетинг и промо. Coca-Cola HBC Россия уведомила своих клиентов о повышении цен на напитки Coca-Cola с 14 марта на 15%, соки — на 19%, кофе — на 30%. P&G собирается сократить свой портфель в России, оставив основные товары.

Оба российских завода компании (в Санкт-Петербурге и Новомосковске Тульской области) продолжают работу, они производят 60% продаваемой в России продукции (Pampers, Ariel, Tide, Lenor, "Миф", Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette). В офисе P&G в Восточной Европе газете заявили, что компания меняет отпускные цены из-за "нестабильной ситуации на российском рынке, беспрецедентных трудностей в цепочке поставок", значительного удорожания транспортных услуг, сырья и материалов, влияния курсов валют. "Установление цен в магазине всегда остается на усмотрение продавца", — отметили в компании.