МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Министерство торговли США подготовило полный список предметов роскоши, которые будет запрещено экспортировать в Россию и Белоруссию. Данный запрет вступит в силу 16 марта.

Документ с перечнем запрещенных к поставкам в Россию товаров доступен на сайте "Федерального реестра" — официального журнала правительства США, где публикуются правила различных государственных ведомств (вступившие в силу и предлагаемые) и публичные сообщения. Ни угля, ни газа. Германия загоняет себя в угол, желая навредить Путину

В документе объясняется, что поставка в Россию и Белоруссию товаров из опубликованного перечня потребует от экспортера получения специальной лицензии, выдавать которую власти в обычных ситуациях не намерены.

Запрет распространяется также на продажу предметов роскоши российским и белорусским гражданам, находящимся в санкционных списках США в связи с присоединением Крыма и другими событиями, имевшими место до начала специальной операции на Украине.

Роскошь по-американски

Список попавших под запрет товаров состоит из примерно 570 позиций и охватывает самые разные товарные категории. В некоторых случаях указывается, что речь идет о вещах с оптовой ценой в США от одной тысячи долларов за единицу, в других такой ремарки нет. Основные группы товаров следующие:

• Спиртные напитки (виски, текила, шампанское и так далее);

• Табачные изделия (в том числе нюхательный и жевательный табак);

• Парфюмерия;

• Косметика;

• Сумки и чемоданы;

• Перчатки, галстуки;

• Меховая одежда и натуральный мех;

• Шелк;

• Перьевые ручки;

• Ковры и мозаики;

• Драгоценные камни и украшения;

• Одежда и обувь (включая спортивные);

• Предметы искусства и антиквариат;

• Мотоциклы, автомобили, снегоходы.

В перечне упомянуты и такие неожиданные позиции, как акваланги; мотоциклетные сиденья; концертные рояли; наручные часы; струны для теннисных ракеток; лисьи шкуры; почтовые марки; паруса для яхт; "астраханский каракуль". В списке спиртных напитков отдельно упомянуты немецкий киршвассер и индийская тафия; среди мотоциклетной техники — мопеды.

В сообщении Белого дома от 11 марта (когда было объявлено о новых санкциях) говорится, что запреты на поставки в Россию предметов роскоши затронут товары общей экспортной стоимостью около 550 миллионов долларов в год. Там же прямо указывается, что меры направлены против российских элит.

Европа не смолчала

Европа пока не обнародовала состав своего списка конкретных предметов роскоши, поставки которых будут запрещены в Российскую Федерацию. Но, как утверждает агентство Bloomberg, Евросоюз в рамках нового пакета санкций может лишить Россию поставок дорогих автомобилей, запретив экспорт машин стоимостью более 50 тысяч евро. Запрет на экспорт может распространиться на модели нескольких европейских автопроизводителей, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Аналогичный запрет задумали распространить на лодки и самолеты, а также мотоциклы, которые стоят более пяти тысяч евро.