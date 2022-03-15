МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов из-за санкций западных стран, РФ переориентирует рынок и расширяет поставки из дружественных стран, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба. В Минпромторге допустили установление фиксированных цен на продукты

"Никаких предпосылок для рисков дефицита или снижения ассортимента в условиях внешнего экономического давления нет. Мы переориентируем рынок и наладим выгодную взаимную торговлю, расширим партнерскую сеть с дружественными странами", — заявила она.

Вице-премьер подчеркнула, что санкции западных стран не приведут к изоляции агропромышленного рынка России. "Мир не ограничивается США и Евросоюзом. Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новыми поставщиками", — отметила Абрамченко.

Так, по ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор предоставил разрешения на ввоз в Россию продукции свыше 140 зарубежных предприятий, в том числе, из Турции, Индии, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Речь идет о поставках молочной и мясной продукции, кормов и кормовых добавок, рыбной продукции и племенного материала, открыты также поставки инкубационного яйца.

"Россия обеспечивает себя основными продовольственными товарами и продолжает расширять поставки импорта для насыщения рынка разной продукцией и увеличения ассортимента для российского потребителя", — подчеркнула Абрамченко.