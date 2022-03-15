МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ажиотажный спрос россиян на лекарственные препараты в последние дни привел к тому, что аптечные сети начали закупать товары по предоплате либо с меньшим сроком отсрочки платежей. Это связано с тем, чтобы не допустить попадания определенных наименований лекарств в список дефицита, пишет "Коммерсант". СМИ: Британия усугубила кризис отказом от топливных гранул из России

У фармацевтической розницы на такие закупки есть финансовые ресурсы: выручка аптек за две недели выросла в среднем на 50%.

По мнению экспертов отрасли, высокий спрос на лекарства продлится в России до апреля.

В частности, у рязанской сети "Аптека Фарма" в начале марта отсрочка по закупкам у поставщика "Протек" изменилась до семи дней (раньше — 45 дней).

Часть сетей перешли на закупку лекарств по предоплате из-за исчерпания лимитов по банковским гарантиям, так как без этого нельзя получить отсрочку у дистрибутора.