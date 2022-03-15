2022-03-15T10:43:00+03:00
2022-03-15T10:44:52+03:00
2022-03-15T10:43:00+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220315/836379988.html
Россельхознадзор разрешил ввоз яиц еще с трех предприятий Турции
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц еще с трех предприятий Турции, сообщает ведомство. "Россельхознадзор с 14 марта 2022 года возобновляет сертификацию... ПРАЙМ, 15.03.2022
потребрынок, бизнес, новости, россельхознадзор, турция, потребительские товары, яйца
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/27/832362702.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/27/832362702.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/27/832362700.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/27/832362700.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/26/832362699.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83236/26/832362699.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц еще с трех предприятий Турции, сообщает ведомство.
"Россельхознадзор с 14 марта 2022 года возобновляет сертификацию инкубационного яйца с трех турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц районах", — говорится в релизе.
Ранее Россельхознадзор снял ограничения на поставку в РФ инкубационного яйца еще с 13 предприятий Турции, суточных цыплят — с шести ферм страны.