МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц еще с трех предприятий Турции, сообщает ведомство.

"Россельхознадзор с 14 марта 2022 года возобновляет сертификацию инкубационного яйца с трех турецких предприятий, расположенных в благополучных по гриппу птиц районах", — говорится в релизе.

Ранее Россельхознадзор снял ограничения на поставку в РФ инкубационного яйца еще с 13 предприятий Турции, суточных цыплят — с шести ферм страны.