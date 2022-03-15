МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Российские прокуроры проверят факты роста цен на сахар из-за приостановки его отгрузки некоторыми предприятиями, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры (ГП) РФ. Эксперт объяснил, чем обусловлен рост цен на сахар в России

Данные об увеличении стоимости сахара были получены в рамках экспертной группы ГП по выявлению и пресечению деятельности картелей, которая действует при межведомственной рабочей группе по противодействию преступлениям в сфере экономики.

Уточняется, что проверки пройдут в 26 регионах, прокуроры проверят законность действий производителей и поставщиков сахара.

По выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на пресечение искусственного дефицита сахара и необоснованного завышения его цены, добавляется в сообщении.