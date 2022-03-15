2022-03-15T16:43:00+03:00
2022-03-15T16:44:13+03:00
2022-03-15T16:43:00+03:00
2022
https://1prime.ru/consumer_markets/20220315/836383792.html
В Европе опасаются возникновения продовольственного кризиса
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ ЕС ОБЕСПОКОЕНЫ РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ – МИНИСТР ФИНАНСОВ ФРАНЦИИ ПРАЙМ, 15.03.2022
потребрынок, бизнес, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/83/832248324.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/83/832248324.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/83/832248323.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/83/832248323.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/83/832248322.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83224/83/832248322.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНИСТРЫ ФИНАНСОВ ЕС ОБЕСПОКОЕНЫ РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА В ДОПОЛНЕНИЕ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ – МИНИСТР ФИНАНСОВ ФРАНЦИИ