МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Продуктов на товарных складах ритейлеров для удовлетворения спроса достаточно, поставки в магазины осуществляются регулярно и дефицита нет, сообщают представители рынка. "Ашан" останется в России

"На складах Х5 Group товарных запасов достаточно, поставки ключевых позиций увеличены, в магазины продукты отправляются регулярно. Если в зале пустая полка, значит, товар уже на разгрузке или в пути", — отметили в Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик").

"Лента" также подчеркнула, что совместно с поставщиками продолжает обеспечивать высокий уровень доступности товаров в магазинах по всей стране. "Поставки продовольствия из распределительных центров в магазины сети осуществляются в соответствии с планом поставок и в достаточном количестве для удовлетворения текущего спроса", — сообщил ритейлер.

Кроме того, компания отметила, что готова пересматривать условия сотрудничества с добросовестными партнерами в части выставления штрафов за недопоставку товаров, сокращения сроков изменения закупочных цен и оплаты за товары.

В начале марта Минпромторг РФ разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Как заявляли в министерстве, с инициативой выступили сами торговые сети, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально-значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом, Минсельхозом и ФАС установлена минимальная наценка.