СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает за введение на полгода госрегулирования цен на основные продукты питания, соответствующие предложения направлены в правительство России. Росздравнадзор планирует регулярные контакты с производителями лекарств

"Я выступаю за госрегулирование. Свои предложения в правительство Российской Федерации мы направили. Госрегулирование по крайней мере на определенный период. Предлагаем ввести на полгода ограничения на основные наименования продовольствия в первую очередь ", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".