МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Унылые пустые полки вместо мяса, овощей и фруктов на прилавках советских универмагов так и останутся в памяти старшего поколения. Даже в условиях самых жестких экономических санкций уже ясно, что проблем с едой в России не будет. Однако здесь есть определенные нюансы: от части "излишеств" в виде 151-го сорта колбасы или шоколада с экзотическим вкусом, видимо, придется отказаться. Открытым остается и вопрос цены, ведь часть продуктов и ингредиентов все равно поставляются из-за рубежа. О том, чего нам следует ожидать, рассказала "Российская газета". Названа лучшая альтернатива картам Visa и Mastercard

Директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгений Серов напомнил, что поставки самого продовольствия в конфликтующие страны не прекращались даже в самых тяжелых кризисах, напоминает. На данный момент в России многие иностранные производители продуктов объявили о приостановке своей деятельности, однако выпуск базового продовольствия никто не прекращал.

Так, компания Nestle заявила, что не будет продавать в России кофемашины и кофе-капсулы, а также минералку. Но детское питание, каши и лечебные корма для домашних животных не тронуты. PepsiCo приостановит продажи своей газировки, но молочные продукты и детское питание компания продолжит выпускать в России, где трудятся 20 тысяч сотрудников и еще 40 тысяч аграриев задействованы в цепочке поставок. Danone также продолжит производство молочных продуктов и детского питания в России, но приостановит инвестиции.

Разумеется, непосредственно своего продовольствия в России более чем достаточно. Из всех продуктов нам не хватает разве что овощей и фруктов, а также немного молока. Однако эту потребность может закрыть Беларусь.

Проблемы могут возникнуть с поставками ингредиентов и сырья для производства продуктов. А в этом смысле мы как раз сильно зависимы от импорта, отмечает Серова. Например, это касается агрохимикатов и семян, ветпрепаратов, упаковки и многого другого. Но и здесь громко хлопать дверью пока никто не собирается. Например, на днях концерн Bayer (поставляет в Россию лекарства, средства защиты растений, семена) заявила о приостановке инвестиций и рекламы в России. Но компания продолжит поставлять свою продукцию, вопреки призывам прекратить экспорт. Ритейлеры сообщили о достаточности продуктов на складах

В поставках ингредиентов и сырья большее значение имеет саботаж иностранных логистических компаний, отказывающихся возить грузы в Россию.

По мнению главы минэкономразвития Максима Решетникова, именно проблемы в логистике стали причиной ухода многих компаний, но никак не политика. "Как только будут перенастроены новые каналы поставок, большинство компаний вернутся на российский рынок", уверен министр.

Более того, из-за ослабления рубля поставщики сейчас просят полную предоплату и адекватно поднимают цены на свою продукцию. По этой причине, например, недавно в Минсельхозе обсуждалась идея продавать некоторую продукцию без упаковки — так удастся избежать ее подорожания на полках.

Нужно понимать, что подорожания продукции, к сожалению, избежать не удастся. По информации СМИ, кондитеры уже заявили о росте цен на свою продукцию на 20-30% из-за резкого удорожания импортных ингредиентов и перестройки цепочки поставок. О повышении цен сообщили также ряд производителей соков, газировки, молочной продукции.

Зампред правления ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов подчеркнул, что ввиду беспрецедентного экономического давления на нашу страну отечественные поставщики вынуждены в срочном порядке искать замену выпадающим ингредиентам и сырью как в России, так и за рубежом, перестраивая логистику, признает. В этой ситуации некоторые из российских производителей вынуждены менять ассортимент и сосредоточиваться на выпуске наиболее востребованных позиций. Это позволяет сократить издержки при нестабильных поставках сырья, упаковки и прочего и обеспечить наличие товара на полке, говорит эксперт.

Но сейчас главный вопрос — в мерах поддержки предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности внутри страны. В частности, Руспродсоюз предлагает распространить программы поддержки аграриев на переработчиков, обеспечить приоритетный пропуск и выделение дополнительного подвижного состава под перевозку продуктов, создать "зеленый коридор" доставки сырья и ингредиентов через соседние страны, отменить плату за пользование дорожной инфраструктурой для транспорта, задействованного в доставке сырья, ингредиентов и готовых продуктов. Не помешают налоговые каникулы для предприятий сельхозпроизводства и переработки и моратории на проверки со стороны контрольно-надзорных органов. Хотелось бы перенести внедрение маркировки и сроки введения программы расширенной ответственности производителей.

Со стороны торговых сетей производители ждут введения мораториев на штрафы за недопоставку продовольствия, сокращения сроков согласования изменения цен, снижения требований по приемке продовольственных товаров с остаточным сроком годности до 30%, сокращения отсрочки платежей до 15 дней. Эксперт исключил дефицит бананов в России

Часть этих мер власти и торговые сети уже ввели или рассматривают. Так, Минпромторг предложил правительству отложить сроки введения маркировки воды и молочной продукции для фермеров, розницы и ресторанов. По уже запущенным экспериментам условия будут упрощены — увеличатся сроки, чтобы бизнес смог комфортно подготовиться к обязательным требованиям. А компания Х5 согласилась ввести мораторий на штрафы для поставщиков.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев считает, что в сегодняшних условиях, когда экстренно перестраивается логистика и дорожает импорт, производители, вероятно, будут сокращать количество SKU (единиц товаров). "Это позволит им сэкономить часть средств в том числе на закупку импортных товаров. Но при этом позволит не допустить сбоев поставок основной своей продукции, обеспечив потребителя повседневными товарами массового спроса. Без них россияне точно не останутся. А отсутствие йогурта с каким-нибудь новым вкусом можно и пережить", — сказал он.