МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Правительство России обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза интернет-покупок для физлиц до 1 тысячи евро, ожидается, что увеличенный порог будет действовать до 1 октября. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на документ, который есть в ее распоряжении.

Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики РФ в условиях санкций сообщил, что Россия предложит партнерам по ЕАЭС ряд инициатив в сфере импорта, в частности по повышению максимального лимита беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Эксперт обозначил рамки для рубля до конца весны

"Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физических лиц до 1 тысячи евро. Речь идет об электронной торговле – покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций", — пишет издание со ссылкой на документ от 12 марта, подлинность которого газете подтвердил федеральный чиновник.

Согласно данным газеты, "увеличенный порог будет действовать до 1 октября 2022 года". Отмечается, что ответственными исполнителями по инициативе назначены Минэкономразвития, Минфин и ФТС.

Добавляется, что меру могут принять только после решения Евразийской экономической комиссии, заседание которой запланировано на 17 марта.

С 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок был снижен до 200 евро с 500 евро, предельный вес составляет 31 килограмм. В части превышения норм необходимо заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм.