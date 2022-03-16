МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Продажи товаров для строительства и ремонта, а также инструментов в начале марта выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний чек же вырос почти вдвое. Об этом стало известно из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В рамках исследования были проанализированы данные более одного миллиона онлайн-касс в России. Какой роскоши Запад хочет лишить россиян

Отмечается, что за период с 1 по 10 марта 2022 года объем продаж товаров для строительства, ремонта и хозяйства вырос на 148% год к году, а средний чек — на 81%, до 12 378 рублей благодаря большему объему покупок за одно посещение магазина, отмечают эксперты "Чек Индекса".

При этом рост объема продаж в режиме онлайн вырос почти в два раза — на 192%, а доля интернет-заказов составила 35% от всего объема покупок.

Рост продаж эксперты связывают в несколькими факторами. "В их числе ремонтные потребности новоселов-горожан как результат высоких темпов жилищного кредитования за прошедшие годы. Распространение удаленной или гибридной форм офисной работы за время пандемии обеспечило дополнительный стимул к обустройству дач. Более ранняя весна по сравнению с прошлым годом также способствует росту продаж садовых товаров", — поясняют авторы исследования.

Наиболее популярны среди россиян оказались строительные сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и другие), а также ручной и электроинструмент для работы на даче и в саду.